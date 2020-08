CNPE aprova redução de metas do Renovabio

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

O CNPE aprovou nesta terça-feira (18/08) resolução para estabelecer as novas metas anuais de compras compulsórias de biocombustíveis por parte das distribuidoras de combustíveis do RenovaBio. Deve ser publicada no diário oficial da União nos próximos dias. As metas, definidas em unidades de Crédito de Descarbonização (CBIO), de acordo com o MME, foram reduzidas para…