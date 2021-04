CNPE aprova criação do programa Combustível do Futuro

CNPE aprova criação do programa Combustível do Futuro Governo pretende incentivar uso de combustíveis renováveis e prevê integração de políticas públicas em andamento, como RenovaBio e Conpet

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou a criação do programa ‘Combustível do Futuro’, que visa ampliar o uso de fontes alternativas de energia. O anúncio ocorreu na última terça-feira (20/04), dois dias antes da Cúpula do Clima, organizada pelos Estados Unidos. Dentre as diretrizes do projeto, estão o desenvolvimento de medidas para fomentar…