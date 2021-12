Climatempo prevê verão ruim para reservatórios Com La Niña mais forte e duradoura do que o previsto, frentes frias passarão mais rápido e chuvas serão insuficientes, avalia Ana Clara Marques

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A análise feita nesta terça-feira (14/12) pela meteorologista Ana Clara Marques, da Climatempo, sobre as perspectivas de chuvas nas áreas onde estão os principais reservatórios de hidrelétricas do país é preocupante. De acordo com a especialista, com La Niña mais forte e duradoura do que o esperado inicialmente, a partir de janeiro, as frentes frias…