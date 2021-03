Cinco tendências de eficiência energética para alavancar os negócios

A evolução tecnológica das últimas décadas, potencializada pela pandemia de covid-19 em 2020, tem um combustível essencial: a eficiência energética. Sem energia elétrica, grande parte das soluções que facilitam nosso dia a dia não existiria. Contudo, isso não significa que empresas e profissionais podem utilizá-la sem nenhum planejamento.

Pelo contrário, trata-se de recurso natural que deve ser usado de forma consciente para não agredir o meio ambiente e, claro, não aumentar os custos financeiros. Buscar essa eficiência não é fácil, mas com estratégia é possível atingir esse objetivo. Conheça cinco tendências na área que podem alavancar qualquer negócio:

1 – Sustentabilidade corporativa

A preocupação ambiental não é mais assunto que deve ser ignorado ou colocado em segundo plano pelas empresas. Nas últimas três décadas, cresceu em importância e, atualmente, influi consideravelmente na decisão de compra dos consumidores finais – levantamento do Opinion Box de 2019 mostra que 55% das pessoas dão preferência a organizações reconhecidas por cuidar do meio ambiente. Portanto, investir em eficiência energética é alternativa segura para implementação de uma política sustentável em seus processos e, com isso, aumentar sua competitividade nos negócios.

2 – Gestão inteligente de utilities

Na tentativa de se tornarem sustentáveis, a maioria das empresas adquire soluções para reduzirem custos relacionados aos recursos naturais. É uma iniciativa válida, claro, mas é preciso adotar uma gestão mais inteligente com os utilities (consumo de água, energia, gás, entre outros). Afinal, de nada adianta implementar ferramentas se não houver uma visão clara de quanto a empresa gasta e quais pontos de melhoria podem ser adotados para otimizar ainda mais a eficiência. Hoje o mundo é guiado por dados – e a adoção de eficiência energética também passa pela análise dessas informações.

3 – Produtividade consciente

Qual empresa não quer aumentar a eficiência de seus colaboradores, não é mesmo? Fazer mais com menor custo financeiro é o sonho dos gestores e executivos. Há alternativas para potencializar as tarefas dos profissionais dentro do ambiente corporativo, mas uma das mais importantes atualmente é a que considera a relação entre sustentabilidade, cultura organizacional e processos internos. A adoção de medidas ambientais adequadas e, principalmente, a criação de políticas que estimulem o bem-estar das pessoas no espaço de trabalho estão entre os principais fatores que impactam positivamente a produtividade – e rentabilidade – do negócio.

4 – Iluminação profissional

Pensar a iluminação da empresa não é apenas questão estética. Quando bem utilizada, consegue influenciar o humor dos profissionais, a sensação de segurança dos consumidores e até as vendas de produtos no caso do varejo. Com projetos customizados, ou seja, de acordo com a estrutura física do negócio e utilizando luminárias inteligentes, é possível aproveitar 100% da luminosidade gerada e até valorizar cores e sensações de acordo com os objetivos da companhia.

5 – Trabalho em equipe

Qual é a política de eficiência energética da empresa? Ou melhor, quem elaborou e implementou essa política? Ter profissionais capacitados no tema para atuar no desenvolvimento de estratégias é importante, claro, mas o gerenciamento de energia não deve ser exclusividade do dono ou desses profissionais. Sim, todos os colaboradores devem ser envolvidos no assunto, uma vez que eles também precisam contribuir para a redução dos custos de energia. Portanto, crie treinamentos e programas de capacitação a fim de que eles possam se envolver com essa missão.

André Ferreira é presidente e fundador do Grupo Luminae Energia