Cigás projeta crescimento de 65% no volume distribuído até 2024 Empresa quer 144 km de novas redes no Amazonas, e estuda lançamento de projeto-piloto de distribuição fluvial

A Cigás, distribuidora de gás do Amazonas, estima em 65% o crescimento do volume distribuído no estado até 2024. Em julho, a empresa distribuiu cerca de 4,5 milhões de m³/dia. Para alcançar esse objetivo, a Cigás deve investir R$ 182 milhões, como parte do seu plano de negócios, instalando mais 144 km de novos dutos,…