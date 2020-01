CGT Eletrosul regulariza obra em Santa Catarina

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A CGT Eletrosul, parceria entre CGTEE e Eletrosul, acaba de contratar o detalhamento do plano básico ambiental do componente indígena na reserva Morro dos Cavalos, que fica em Palhoça, na Grande Florianópolis (SC). A execução desse serviço está vinculada ao processo de regularização do licenciamento ambiental do chamado “Sistema de Reforço Eletroenergético da ilha de…