Cerradinho inaugura usina de etanol de milho no MS

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 4,00 por dia. Assine Ou Você pode ler nosso conteúdo exclusivo adquirindo pacotes de créditos para acessar matérias avulsas COMPRE AQUI

Entrou em operação em janeiro, na cidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, mais uma usina de produção de etanol de milho no Brasil, da Neomille, empresa do grupo Cerradinho Bioenergia. Trata-se da 22ª do gênero no país, cujo mercado cresceu quase 800% desde a safra de 2017/2018, passando de 520 mil litros para…