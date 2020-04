Cemig solicita licença ambiental para UTE Juatuba Empreendimento termelétrico a gás natural, com potência nominal de 1,05 GW, será instalado no município mineiro de Juatuba

A Cemig solicitou licença ambiental para usina termelétrica a gás natural no município mineiro de Juatuba, pertencente à região metropolitana da capital do estado, Belo Horizonte. O empreendimento contará com 1,05 GW de potência nominal e possui orçamento de R$ 3,2 milhões. De acordo com as publicações relacionadas à “Autorização de Captura, Coleta e Transporte…