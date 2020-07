Cemig interessada em renovar concessão de duas UHEs Pedido para as usinas Emborcação e Ponte Nova feito no regime de produção independente, fora do regime de cotas

A Cemig comunicou ao mercado na segunda-feira (20/7) que protocolou o pedido para prorrogação das concessões das UHEs Emborcação (1.192 MW, localizada no Rio Paranaíba) e Nova Ponte (510 MW, no Rio Araguari), no regime de produção independente, fora do regime de cotas. O término das concessões ocorre em 23/07/2025. No comunicado, a Cemig ressalta…