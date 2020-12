CEEE-D será leiloada dia 03/02 por R$ 50 mil mais dívidas Governo do Rio Grande do Sul publicou edital de privatização da distribuidora, primeira de um lote de estatais

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O governo do Rio Grande do Sul publicou na edição do Diário Oficial do estado desta terça-feira (08/12) o edital de privatização da CEEE-D, primeira de um lote de empresas que estão nos planos de venda. O leilão está previsto para o dia 03/02. O edital prevê a venda da CEEE-D por um valor mínimo…