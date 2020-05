CCEE divulga reprocessamento do PLD horário de 2019 com versão estável do DESSEM

A CCEE divulgou, nesta quarta-feira (13), os valores do PLD em base horária, referentes ao período de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, com a utilização de uma única versão do DESSEM (19.0.5). O reprocessamento dos dados de 2019 com uma versão estável do modelo assegura mais de um ano de PLD sombra com…