CCEE divulga condições de bancos para Conta-covid Taxa de juros foi estabelecida em CDI + 2,9%, sendo o custo total estimado do financiamento de CDI + 3,9%. Ao todo, 19 instituições financeiras participarão do pool de bancos

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A CCEE recebeu na quarta-feira (01/07) a lista final de bancos e as condições oferecidas para o empréstimo de até R$ 16,1 bilhões para a Conta-covid, para socorrer o caixa das distribuidoras de energia que sofrem, de um lado, com a queda de faturamento com consumo menos e, de outro, com o aumento da inadimplência.…