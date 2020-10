CCEE acredita em conclusão de negociação do GSF em 2020 Pagamentos do valores em aberto por judicialização devem ocorrer nos primeiros meses de 2020

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

O destravamento do mercado de energia após a aprovação da lei de repactuação do risco hidrológico (GSF) foi o grande destaque da participação da CCEE no Enase, realizado na quarta-feira (30). O presidente do Conselho de Administração da organização, Rui Altieri, ressaltou que a meta é concluir as negociações com os agentes em 2020 para…