Casa dos Ventos vai entrar no mercado solar Empresa cadastrou 1,5 GW em projetos solares nos leilões A-3/A-4 e outros no A-5/A-6, mirando híbridas e solares em três regiões, segundo Lucas Araripe

A Casa dos Ventos, uma das maiores empreendedoras eólicas do país, está planejando entrar no mercado solar. A estratégia se inicia com o cadastramento de 1,5 GW em 30 projetos fotovoltaicos nos leilões de energia nova A-3/A-4, marcado para ocorrer no dia 25/06 e de mais outros projetos que serão ainda acrescentados para o leilão…