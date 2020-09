Carga do SIN em 30 dias foi 1,65% superior a igual período de 2019 Análise do MME mostra que carga aumentou de 60.398 MWmed para 61.395 MWmed no mesmo recorte temporal

A carga recente do SIN (últimos 30 dias) foi 1,65% superior a igual período de 2019, de acordo com boletim do MME. O indicador aumentou de 60.398 MWmed para 61.395 MWmed no mesmo recorte temporal, calculado até 7/9 (segunda-feira). O ministério informa ainda que não foram verificadas na última semana ocorrências significativas no SIN, associadas…