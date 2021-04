Carga de energia cresce 6% em março, aponta ONS Avanço foi influenciado pelas temperaturas mais elevadas no mês, além do início das medidas restritivas contra a pandemia, no mesmo mês, em 202

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) registrou alta de 6% em março na comparação com o mesmo mês no ano passado, informou o ONS. A demanda ficou em 72.835 MW médios. O montante correspondeu ainda a uma ligeira queda, de 0,3% na comparação com fevereiro. Nos últimos 12 meses encerrados em março,…