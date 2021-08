BYD Energy do Brasil irá lançar módulos fotovoltaicos com 450 MW de potência

BYD Energy do Brasil irá lançar módulos fotovoltaicos com 450 MW de potência Para começar a fabricação do novo equipamento, a empresa irá reduzir a produção dos módulos policristalino modelo P6K (335W), e monocristalino M7K (395W)

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A BYD Energy do Brasil informou que está ampliando sua capacidade de produção para o lançamento de módulos fotovoltaicos com maior potência nominal. Os novos equipamentos terão 450W de potência e eficiência de 20,9%. Os módulos são indicados para sistemas residenciais, para soluções do agronegócio ou ainda em comércios, indústrias e geração off grid. Segundo…