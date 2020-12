Brasil terá US$ 182 bi em investimentos em geração até 2050, diz BNEF Quase metade do montante será destinada à fonte solar, que deve chegar a 121 GW de capacidade instalada total nas próximas três décadas

O Brasil vai demandar US$ 182 bilhões em investimentos para geração de energia elétrica até 2050, segundo projeção da empresa de pesquisa BloombergNEF (BNEF). Desse total, 45% serão destinados às usinas solares e 29% às eólicas. Na sequência, estão as termelétricas a gás, com 20%. Já as baterias deverão responder por 4% do montante e…