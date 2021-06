Brasil investiu US$ 8,7 bilhões em renováveis em 2020 Para relatório da REN 21, aportes cresceram 23% sobre 2019 e consolidaram o país como terceira maior potência instalada de renováveis do mundo

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Pelo sétimo ano consecutivo, os investimentos em capacidade de energia renovável cresceram no Brasil, segundo o relatório Renewables Global Status Report 2020, da REN21, divulgado nesta quarta-feira (16/06). Do total investido em 2020 globalmente em renováveis (excluindo grandes hidrelétricas), cerca de US$ 303,5 bilhões, o Brasil respondeu por 2,9%, ou US$ 8,7 bilhões. Isso representou,…