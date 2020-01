Olá, nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Se já for assinante, faça seu login Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

De acordo com dados da Aneel atualizados até 17/12, há 642 centrais geradoras de energia elétrica em implantação no Brasil. Aproximadamente 50,15% está com cronograma atrasado, contra 11,52% de empreendimentos que estão adiantados. Cerca de 38,33% das obras estão transcorrendo em seu prazo normal. Das usinas em construção, 202, com total de 5.176 MW, devem…