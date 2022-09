Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

O BNDES autorizou seis instituições financeiras a operar com recursos do programa de garantia a créditos para eficiência energética (FGEnergia). O programa visa incentivar a implementação de PEEs em micro, pequenas e médias empresas. As companhias ABC Brasil, BTG Pactual, Banrisul, Safra, Votorantim e Cresol estão aptas a operar no âmbito do programa. Com R$…