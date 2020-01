BNDES aprova R$ 1 bilhão para projeto eólico da EDP

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

O BNDES aprovou financiamento para a implantação de seis parques eólicos, com 76 aerogeradores, além da subestação associada, no Rio Grande do Norte, com capacidade total instalada (em conjunto) de 319,2 MW, o suficiente para abastecer cerca de 800 mil residências. Os parques serão instalados nos municípios de Jandaíra, Lajes e Pedro Avelino e começarão…