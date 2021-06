Biomassa quer participar de leilão de capacidade

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

As usinas sucroenergéticas querem participar do primeiro leilão para contratação de reserva de capacidade na forma de potência, previsto para ocorrer em dezembro. Embora não estejam contempladas na minuta de portaria em consulta pública (MME 108/2021) até segunda-feira (14/06), por serem térmicas com custo variável unitário (CVU) igual a zero, a entidade que representa as…