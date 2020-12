Belo Monte terá que aumentar vazão por determinação do Ibama Órgão ambiental determina novo hidrograma para mitigar impactos no rio Xingu, Norte Energia recorre, mas perde ações na Justiça

A hidrelétrica de Belo Monte terá que elevar a vazão do rio Xingu, depois que parecer do Ibama identificou necessidade de elevar a vazão do rio e determinou novas afluências. O tema é mais um capítulo na turbulenta implantação da usina de 11,2 GW, com reservatório a fio d’água. A decisão foi divulgada inicialmente pelo…