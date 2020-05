Bahiagás adianta R$ 6,4 milhões à Alvopetro Valor será pago pela petroleira no segundo semestre com parte das entregas de gás natural do campo de Caburé

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Bahiagás começou, este mês, a fazer o pré-pagamento do gás produzido no campo de Caburé à vazão de 120 mil m³/d. Como contrapartida, a Alvopetro descontará em 15% o valor do contrato acertado em fevereiro, de R$1,02 por m³, para as entregas feitas em maio e junho. O adiantamento de R$ 6,4 milhões para…