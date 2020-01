Azulão-Jaguatirica garante financiamento Banco da Amazônia (Basa) aprovou a proposta para o projeto reservoir-to-wire no norte do país

O Banco da Amazônia (Basa) aprovou a proposta de financiamento de R$ 1 bilhão para a construção do Projeto Integrado Azulão-Jaguatirica, no norte do país. Os recursos destinam-se à Azulão Geração de Energia S/A, controlada pela Eneva, e serão usados também para operação e manutenção do projeto. As obras começaram em outubro de 2019, com…