Avanço do dólar volta a preocupar distribuidoras Câmbio afeta concessionárias do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de ampliar diferença entre tarifas e os preços de energia praticados no mercado livre

De algo em torno de R$ 4, no final de 2019, para R$ 4,50 nesta semana, em momento no qual a expansão do corona vírus preocupa a economia global, a alta da cotação do dólar tende a impactar as concessionárias de distribuição que são cotistas da energia vendida pela Itaipu Binacional. A Abradee não acredita…