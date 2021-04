Assaí fecha migração de 34 lojas para mercado livre com GreenYellow Parceria envolve compra anual de 13,36 MW médios de energia renovável para unidades da rede atacadista localizadas no Nordeste

O Assaí Atacadista firmou contrato de compra anual de 13,36 MW médios por um período de 15 anos com a GreenYellow. Com o acordo, a companhia de vendas no atacado passa a ter 34 lojas no mercado livre, todas localizadas na região Nordeste. Na semana passada, o Assaí anunciou que migrará todas as suas 184…