Após ofício da Delta Energia, Aneel suspende decisão sobre Willian Arjona Aneel analisaria óleo diesel por Willian Arjona como combustível alternativo, mas retira tema de pauta no mesmo dia que Delta manifesta "inconformismo e revolta" com pedido da Aneel à CCEE

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Coincidência? Retaliação? No mesmo dia que veio à tona um documento da Delta Energia no qual manifestava “inconformismo e revolta” com decisão da Aneel de pedir à CCEE informações sobre sete comercializadoras que estariam com dificuldades de honrar contratos, a agência retirou de pauta um processo no qual o braço de geração da empresa pedia…