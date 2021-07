Após Eletrobras, governo promete privatizar Correios e reduzir PIS/Cofins dos combustíveis Presidente anuncia queda de quatro centavos no preço do óleo diesel; MP é sancionada com os principais "jabutis"

Em cerimônia de 35 minutos, com as presenças dos principais personagens envolvidos na aprovação, o governo comemorou a sanção da Lei 14.182/2021, que autoriza a privatização da Eletrobras. No evento, o presidente Jair Bolsonaro, anunciou uma redução de quatro centavos no PIS-Cofins do óleo diesel, de R$ 0,31 para R$ 0,27, e disse que assim…