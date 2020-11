Apagão: ministro admite falha no planejamento no Amapá

Apagão: ministro admite falha no planejamento no Amapá Em entrevista à GloboNews Bento Albuquerque reiterou que causas estão sob apuração e reconheceu erro no planejamento para o estado, integrado ao SIN em 2014

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, admitiu nesta segunda-feira (09/11) que há falha no planejamento para a interligação do Amapá no sistema elétrico nacional. Em participação no programa “Estúdio i”, da GloboNews, ele disse que todas as causas estão sendo apuradas, bem como a necessidade de correção no planejamento, que será feita “para…