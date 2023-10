Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

O diretor da ANP, Rodolfo Saboia, afirmou hoje (19), em conversa com jornalistas no 11º Fórum Permanente de GLP, que, no momento, não identificou restrições de abastecimento na região Norte do país. De acordo com o executivo, a Sala de Situação busca identificar possíveis impactos na logística de distribuição. No começo deste mês, o MME…