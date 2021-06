Aneel recalcula prêmio do GSF de contratos do mercado regulado

Aneel recalcula prêmio do GSF de contratos do mercado regulado Referência dos valores tem data-base em janeiro de 2021 e são válidos para as opções realizadas em 2021, com vigência a partir de 2022

A Aneel recalculou os valores de prêmios unitários para repactuação do risco hidrológico (GSF) das usinas hidrelétricas com contratos do mercado regulado ocorrida em 2015. Segundo a Aneel, a referência dos valores tem a data-base de janeiro de 2021 e são válidos para as opções realizadas em 2021, com vigência a partir de 2022. A…