Aneel indefere pleito da Norte Energia

A Aneel decidiu indeferir o pleito da Norte Energia de não cobrança de Encargos de Uso do Sistema de Transmissão correspondentes aos Montantes de Uso do Sistema de Transmissão (MUST) verificados acima do MUST contratado, caso esta ultrapassagem tenha ocorrido comprovadamente devido ao fornecimento do serviço de controle de frequência para o Sistema Interligado Nacional…