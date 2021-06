Aneel homologa resultado de leilão dos sistemas isolados Cinco lotes foram negociados, e arrematados por Rovema Energia, Usina Xavantes e BBF para atendimento a 23 localidades no AC, AM, PA, RO e RR

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Secretaria Executiva de Leilões da Aneel habilitou as empresas que venceram os lotes ofertados no leilão de energia para os sistemas isolados, realizado no fim de abril. A habilitação foi publicada em despacho na edição desta quinta-feira (24/06) do Diário Oficial da União. O leilão teve como objetivo atender a 23 localidades do Sistema…