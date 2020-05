Aneel firma memorando sobre modernização do ambiente de negócios Pacto foi firmado nesta quarta-feira (29/4) com MME e SGPR

A Aneel, o MME e a Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR) assinaram nesta quarta-feira (29/4) memorando de entendimentos para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Modernização do Ambiente de Negócios (PMA). O plano, relativo ao indicador “Obtenção de Eletricidade”, um dos 10 indicadores que compõe o ranking Doing Business, do Banco Mundial,…