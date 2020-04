Aneel autoriza repasse de R$ 2 bilhões para distribuidoras e agentes do ML Serão destinados R$ 1,475 bilhão para distribuidoras e R$ 547 milhões para consumidores arcarem com sobrecontratação involuntária

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Aneel autorizou a CCEE a repassar para as distribuidoras do SIN e para parte dos agentes do mercado livre os recursos financeiros disponíveis no fundo de reserva para alívio futuro de encargos. A ação visa reforçar a liquidez do setor elétrico em meio ao cenário de pandemia do Covid-19. A medida antecipará R$ 2,022…