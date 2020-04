Aneel amplia para 30% limite para venda de excedentes da distribuição Atendendo a pedido da CPFL Paulista, agência flexibiliza limite para todas as distribuidoras venderem sobras no mercado livre, de olho na sobrecontratação

A Aneel, atendendo a um pedido da CPFL Paulista, decidiu ampliar de 15% para 30% o limite de energia contratada que as distribuidoras poderão repassar no mercado através do Mecanismo de Venda de Excedentes. O limite já havia sido flexibilizado para algumas distribuidoras no ano passado, inclusive para a própria CPFL Paulista (30%), chegando a…