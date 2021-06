ANA declara situação crítica na bacia do Rio Paraná

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

A Agência Nacional de Águas (ANA) declarou situação crítica de escassez de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Paraná, com vigência até 30/11, dias depois do Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) emitir alerta de emergência hídrica por causa da perspectiva de escassez severa nos próximos meses. Em resolução publicada em edição extra no Diário…