Em dia de novo apagão no Amapá, Aneel presta esclarecimentos e deputado pede saída de ministro Novo corte total de carga ocorre no estado, no 15º dia de apagão, em que geradores emergenciais chegaram ao estado; Pepitone é ouvido em comissão mista e senador propõe fundo de compensação

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Com mais de duas semanas sem o pleno atendimento aos consumidores de energia elétrica do Amapá, que causou um caos generalizado no estado em meio à pandemia de Covid-19, o fornecimento que estava aos poucos sendo retomado voltou a ser em sua maior parte cortado na noite de terça-feira (17/11). Masi cedo, no mesmo dia,…