Alupar entrega interligação entre Bahia e Espírito Santo Empresa inciou operação de 975 km de novas linhas e 2.850 MVA em capacidade de transformação; ativos irão contribuir para operação do SIN diante do cenário de crise hídrica

A Alupar iniciou a operação do eixo em 500 kV que liga as subestações de Ibicoara (BA) a de Rio Novo do Sul (ES). Os empreendimentos envolvem 975 km de linhas, com 21.333 toneladas de cabos condutores, e 1.808 torres. Já as subestações possuem 2.850 MVA em capacidade de transformação. O corredor é composto por…