Alta de combustíveis no Sudeste em junho Análise da Ticket Log para a primeira quinzena do mês mostra alta em todos os combustíveis na região, exceto etanol no ES e GNV em MG e SP

Na primeira quinzena de junho, o Sudeste do país registrou aumento no valor dos combustíveis, contrariando tendência de baixa nos preços apresentada desde janeiro, de acordo com análise do Índice de Preços de Ticket Log (IPTL). A gasolina antes encontrada, em média, a R$ 4,077 foi vendida no período a R$ 4,147, um avanço de…