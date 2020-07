Aliança obtém licença de instalação para eólicas no RN Empresa da Vale e da Cemig vai erguer complexo com aerogeradores de 4,2 MW da Weg

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Aliança Energia, empresa da Vale (55%) e da Cemig (45%), conseguiu as licenças de instalação para implantar o Complexo Eólico Acauã, de 109,2 MW, nos municípios de Lagoa Nova, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz, Santana do Matos e Bodó, no Rio Grande do Norte. As quatro licenças para as centrais eólicas foram emitidas pelo…