AES Tietê cancela programa de ADRs Contrato de depósito, celebrado em 2017 com o The Bank of New York Mellon, será encerrado em 02/01

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A AES Tietê comunicou ao mercado na terça-feira (3/11) que deu início ao cancelamento do programa de American Depositary Receipts (ADRs – recibos emitidos nos Estados Unidos para negociações em bolsa de valores), negociadas no Nível I do mercado de balcão (OTC Markets) norte-americano. O contrato de depósito, celebrado em 2017 com o The Bank…