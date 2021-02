AES Brasil inicia obras do complexo eólico Tucano Geradora recebe licença de instalação para as duas fases do projeto, que totaliza 528,8 MW de capacidade instalada

A AES Brasil iniciou as obras do complexo eólico Tucano, de 582,8 MW de capacidade instalada. O projeto recebeu no último dia 05/02 a licença de instalação do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Inema), contemplando as duas fases do projeto. A fase 1 prevê a instalação de 155,8 MW de capacidade instalada,…