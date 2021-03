Abrace vê aceleração de investimentos com Nova Lei do Gás aprovada

Abrace vê aceleração de investimentos com Nova Lei do Gás aprovada Lei aprovada pelos deputados, sem emendas apresentadas pelo Senado, dará segurança jurídica a novos investimentos, avalia Paulo Pedrosa

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia (Abrace) avalia que a aprovação da Nova Lei do Gás, nos primeiros minutos desta quarta-feira (17/03), vai permitir aceleração de novos investimentos no mercado, beneficiando o setor industrial. A Câmara dos Deputados restaurou o texto originalmente aprovado por eles (no PL 6.407/2013) ao derrubar as emendas…