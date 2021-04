ABGD consolida alíquotas de ICMS nos estados Levantamento reúne percentuais aplicados de acordo com perfis de consumo, bem como as respectivas isenções

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Um dos problemas das empresas do setor elétrico é saber quais são as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incidem sobre as tarifas de energia elétrica em cada estado, bem como suas respectivas isenções. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) consolidou todas as alíquotas dos 26…