Abertura do vertedouro da UHE Balbina programada para 6 de março

A Eletronorte vai realizar, preventivamente, a abertura inicial das comportas do vertedouro da UHE Balbina, em Presidente Figueiredo, no Amazonas, na próxima segunda-feira, dia 6 de março. As vazões afluentes médias do reservatório da hidrelétrica estão acima das vazões programadas por conta das chuvas constantes do período de inverno na bacia do Rio Uatumã. Para…