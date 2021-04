Abegás encerra conversas com Petrobras para mitigar alta do preço do gás

A Abegás informou que as distribuidoras de gás natural representadas pela associação não conseguiram entrar em acordo com a Petrobras na busca de soluções para reduzir os impactos do reajuste de 39% nos preços do produto. A companhia listou algumas propostas encaminhadas ao MME para a mitigação do reajuste, que entrará em vigor a partir do…