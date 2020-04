ABB assina contrato de US$100 milhões para fornecer equipamentos à America do Sul Contrato com a colombiana ISA, que atua em diversos países do continente, incluindo o Brasil, abrange disjuntores, transformadores e módulos híbridos

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O grupo suíço de energia e automação ABB, por meio de seus negócios de redes de energia, assinou um contrato de cinco anos com a empresa de transmissão elétrica com sede na Colômbia, Interconexion Electrica SA ESP (ISA), para o fornecimento de equipamentos de energia essenciais para as operações da ISA na América do Sul.…